بالفيديو.. لاعب الدحيل يضرب دجينيك بـ ” الكوع ” أمام مساعد الحكم
كشف مقطع فيديو، قيام لاعب الدحيل القطري بضرب الأسترالي دجينيك لاعب الهلال بـ ” الكوع ” ، أمام مساعد حكم اللقاء السريلانكي.
وأوضح الفيديو، أن مساعد الحكم لم يبدي ردة فعل على ما قام به اللاعب القطري، ما يشير إلى التعنت التحكيمي الذي تم ممارسته اليوم الثلاثاء ضد الهلال.
وحقق الهلال فوزه الثاني على التوالي في بطولة دوري أبطال آسيا، بعدما تغلب على ضيفه الدحيل القطري، بنتيجة 3-1، في إطار منافسات الجولة الثانية، بدور المجموعات.
واعتلى الهلال الصدارة، بعدما وصل رصيده إلى 6 نقاط، فيما تجمد رصيد الدحيل عند 3 نقاط في المركز الثاني.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 4701 ] نشر منذ 37 دقيقة
حقة عند ربنا ان شاء الله بجد شئ يقهر
ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 376 ] نشر منذ 27 دقيقة
*مبروكة لجماهير نصف الأرض أبى من أبى وشاء من شاء!؟💙 فريق الأحلام لعب على مستوى كبير وتكتيك ولا أروع وإنضباط لعيبة ممتاز جدا👌فريق مرعب ووحش وقوي جدا بشهادة محترفين كثر ومدربين كبار وعمالقة في التدريب والتطوير الإداري وكذلك من لعيبة كبار في الدوريات العربية والخليجية والعربية والعالمية بأن الهلال زعيم قارة آسيا ويكفي المعلق عامر عبدالله يوم قال الهلال فريق الأحلام ولا يعتمد على لاعب واحد 🤚لله درك يا زعيم أسيا والقادم أجمل انشاء الله*