بالفيديو.. لاعب الدحيل يضرب دجينيك بـ ” الكوع ” أمام مساعد الحكم

ماجد محمد(صدى):

كشف مقطع فيديو، قيام لاعب الدحيل القطري بضرب الأسترالي دجينيك لاعب الهلال بـ ” الكوع ” ، أمام مساعد حكم اللقاء السريلانكي.

وأوضح الفيديو، أن مساعد الحكم لم يبدي ردة فعل على ما قام به اللاعب القطري، ما يشير إلى التعنت التحكيمي الذي تم ممارسته اليوم الثلاثاء ضد الهلال.

وحقق الهلال فوزه الثاني على التوالي في بطولة دوري أبطال آسيا، بعدما تغلب على ضيفه الدحيل القطري، بنتيجة 3-1، في إطار منافسات الجولة الثانية، بدور المجموعات.

واعتلى الهلال الصدارة، بعدما وصل رصيده إلى 6 نقاط، فيما تجمد رصيد الدحيل عند 3 نقاط في المركز الثاني.