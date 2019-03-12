بالصور.. كاتب رياضي معلقًا على صورة ” هدف غوميز “: خاف الله

نواف السالم(صدى):

علق الكاتب الرياضي، عبدالله الحنيان، على صورة للاعب الفرنسي بافتيمبي غوميز، أثناء مباراة نادي الهلال والدحيل القطري، اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الصورة غوميز بعدما راوغ حارس مرمى الفريق القطري وسحبه أرضًا، ومن ثم انفرد بالمرمى و أحرز الهدف، وعلق الكاتب على الصورة، قائلًا: ” خاف الله يا قوميز. ”

يذكر أن الفرنسي بافتيمبي غوميز، أحرز الهدف الثالث للهلال في مرمى الدحيل القطري، في مباراة اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وتغلب الهلال بهذا على الدحيل بثلاثة أهداف مقابل هدف، واعتلى صدارة المجموعة، بعدما وصل رصيده إلى 6 نقاط، فيما تجمد رصيد الدحيل عند 3 نقاط في المركز الثاني.