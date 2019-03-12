بالفيديو.. مشجع نصراوي يكسر شاشة التلفزيون بعد فوز الهلال على الدحيل
أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الثلاثاء، مشجع نصراوي كسر شاشة التلفزيون بعد فوز الهلال على الدحيل بثلاثة أهداف مقابل هدف أثناء مشاهدة اللقاء مع أصدقائه الهلاليين في استراحة خاصة.
وجاء ذلك بعد أن أحرز الفرنسي بافتيمبي غوميز، الهدف الثالث للهلال في مرمى الدحيل القطري، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2019.
وتغنَّت جماهير الزعيم، بهدف غوميز بعدما راوغ حارس مرمى الفريق القطري وسحبه أرضًا، ومن ثم انفرد بالمرمى و أحرز الهدف.
ويذكر أن نادي النصر، تلقى هزيمة أمام ذوب آهن الإيراني، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة دوري أبطال آسيا2019.
واعتلى الهلال بعد فوزه على الدحيل صدارة المجموعة، بعدما وصل رصيده إلى 6 نقاط، فيما تجمد رصيد الدحيل عند 3 نقاط في المركز الثاني.
انا[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 21 دقيقة
مو صاحي
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6843 ] نشر منذ 17 دقيقة
القهر ومايفعل
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6843 ] نشر منذ 17 دقيقة
القهر ومايفعل
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 68699 ] نشر منذ 15 دقيقة
هذا اهبل ارعن احمق وأهوج ,,
,, يفترض فيك ان تشجع اي نادي من بلدك يقابل اي نادي من خارج بلدك ،،
,, لأنه يمثلك انت كما يمثل بلد كامل بشعبه ، يُعتبر منتخب البلد يمثِّل البلد ، وان كان نادي لا تشجعه ,,
,, صدق من قال // إلا الحماقة أعيت من يداويها ,,