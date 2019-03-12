بالفيديو.. مشجع نصراوي يكسر شاشة التلفزيون بعد فوز الهلال على الدحيل

نواف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الثلاثاء، مشجع نصراوي كسر شاشة التلفزيون بعد فوز الهلال على الدحيل بثلاثة أهداف مقابل هدف أثناء مشاهدة اللقاء مع أصدقائه الهلاليين في استراحة خاصة.

وجاء ذلك بعد أن أحرز الفرنسي بافتيمبي غوميز، الهدف الثالث للهلال في مرمى الدحيل القطري، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وتغنَّت جماهير الزعيم، بهدف غوميز بعدما راوغ حارس مرمى الفريق القطري وسحبه أرضًا، ومن ثم انفرد بالمرمى و أحرز الهدف.

ويذكر أن نادي النصر، تلقى هزيمة أمام ذوب آهن الإيراني، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة دوري أبطال آسيا2019.

واعتلى الهلال بعد فوزه على الدحيل صدارة المجموعة، بعدما وصل رصيده إلى 6 نقاط، فيما تجمد رصيد الدحيل عند 3 نقاط في المركز الثاني.