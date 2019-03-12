غضب من محمد صلاح بعد تصريحه: أنا أفضل لاعب عربي في التاريخ

نواف السالم(صدى):

غضب الشارع الرياضي العربي بالتصريحات التي اطلقها نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، الدولي محمد صلاح.

وأكد صلاح من خلال التصريحات أنه الأفضل في قارة إفريقيا عبر التاريخ متناسياً ما قدمه الأسطورة الجزائرية رابح ماجر بقميص بورتو البرتغالي وعدد كبير من أسماء القارة السمراء.

وقال صلاح إنه أفضل لاعب عربي في التاريخ لما وصل إليه من أرقام وإنجازات فردية، ولكن على الصعيد الجماعي لم يحقق الكثير حيث فشل مع ليفربول في تحقيق أي بطولة رسمية، رغم وصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الذي خسره أمام ريال مدريد وغادر صلاح المباراة النهائية مصاباً.

وأكد الشارع الرياضي العربي أن محمد صلاح لم يوفق في تصريحاته التي اطلقها، مؤكدًا أن هناك عدد كبير من الأساطير العرب والإفارقة الذين كتبوا تاريخ كبير في قارة أوروبا منهم الإيفواري ديديه دروجبا مع تشيلسي، والكاميروني صامويل إيتو أحد أعظم هدافي برشلونة في التاريخ والحاصل على لقبي الدوري الإسباني والإنجليزي بجانب دوري أبطال أوروبا.

وأضاف الشارع الرياضي: ” وأسطورة ليبيريا جورج وياه الإفريقي الوحيد الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في العالم بجانب الإنجازات الفردية والجماعية التي حققها مع ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي. “