بالصور.. رام تكشف عن سياراتها الجديدة تريدسمان 3500 موديل 2019

أميرة خالد(صدى):

لا يمكن الحديث عن سيارات فورد F-Series والشاحنات المنافسة دون تناول سيارات رام HD ومحركاتها المميزة ، وفي الفئات الأقل من رام توجد 3500 Tradesman وهي سيارة معروفة وتأتي بدون جلود أو لمسات خشبية في السيارة حيث تعتبر سيارة مناسبة للعمل اليومي الشاق.

وتاتي السيارة بزجاج عادي وليس كهربائي وأرضية فينيل وفرش قماشي أو فينيل ولكنها تحمل شاشة 3.5 بوصة يوكونكت وعجلات 17 بوصة من الصلب ولمسات سوداء بسيطة تحل محل اللمسات الكرومية في الاصدارات الأعلى من الشاحنة. كما تأتي في اصدارات المقصورة المزدوجة العادية والصندوق الخلفي الطويل ونظام الدفع الخلفي بالاضافة الي محور خلفي واحد أو اثنين كما تتوفر بمحركات بنزين أو ديزل.

ومن ضمن محركاتها هيمي V6 سعة 6.4 لتر بقوة 410 حصان وناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات , كما تأتي بمحرك ديزل بشاحن توربيني كومينز سعة 6.7 لتر وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات بقوة 400 حصان .

كما تتوفر كذلك اصدارات 2500 Tradesman بسعر 33.395 ألف دولار أما النسخة الأعلى من السيارة 3500 Limited Mega Cab 4×4 فتصل الي 67.050 ألف دولار.