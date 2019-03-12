  • الثلاثاء 12

    مارس

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  3. مقفل عليه الطريق وتعامل بطريقته .. اتق شر الحليم اذا غضب

مقفل عليه الطريق وتعامل بطريقته .. اتق شر الحليم اذا غضب




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