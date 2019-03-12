بالفيديو.. القفاري : مقطع استيقاظي من الغيبوبة ” من سنتين “

نايف السالم(صدى):

كشف المواطن ” يوسف محمد القفاري ”، تفاصيل استيقاظه من غيبوبة بعد 28 يومًا، حيث أنه ووجد زوجته بجانبه تنتظره.

وقال ” القفاري ” خلال مكالمة هاتفية في برنامج ” معالي المواطن ” ، حلقة اليوم الثلاثاء، إن مقطع الفيديو من سنتين، وكان سبب نشره هو تقديم الشكر لزوجته العظيمة التي تقف بجانبه دائمًا.

وكانت ” صدى ” قد نشرت مقطع فيديو لمواطن، وثق لحظات مؤثرة بعد أن استيقظ من غيبوبة ووجد زوجته بجانبه تنتظره لمدة 28يوم.

وقال المواطن تعليقًا على الفيديو : ” أجمل لحظات حياتي عندما صحيت من غيبوبتي ووجدت زوجتي بجانبي، ٢٨ يوم في غيبوبة كانت مرافقة لي وتدعي لي وترعاني “.

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