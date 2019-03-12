تحالف ضرتين: طلقنا واتجوز أخت الأولى وهربان من النفقة

القاهرة(صدى):

تعد قصة الضرتين مختلفة، فبين وجع الخيانة بالزواج من أخرى إلى تعب الطلاق الغيابي لصدمة ارتباط زوجهما بشقيقة طليقته الصغرى، التي اشترطت عليه طلاق زوجتيه الأخرتين.

وبدأت قصة الزوجة الأولى بعدما التقيا صدفة خلال العمل، لتنشأ بينهما علاقة حب أسفرت عن الزواج وإنجاب طفلين أكبرهما 11 عامًا، لتفاجئ بعد فترة بطلاقها غيابيا منذ شهور،

وأضافت الزوجة: ” اللي حصل أن زوجي المحترم طلقني عشان بيحب أختي الصغيرة ولما بدأت أدور وراه اكتشفت إنه متجوز آخرى عليّ من 4 سنين ومخلف ولد “، وفي إشارة إلى السيدة العشرينية الجالسة بجانبها، بابتسامة باهتة تابعت كلامها: ” خدعها هي كمان وقالها إنه منفصل عني وسايبني على ذمته عشان الولاد.. وفي الآخر طلقنا إحنا الاتنين واتجوز أختي الصغيرة. ”

وقالت الزوجة الثانية: ” اتعرفت عليه لما طلب سكرتيرة في مكتبه في بورسعيد واشتغلت عنده كام شهر وبعدها اتجوزنا قالي إنه منفصل عن زوجته الأولى بس هي على ذمته عشان الأولاد واتجوزنا وعيشت معاه عادي جدا لحد من حوالي سنة ونص بدأت مشاكل وقالي أنا لازم أرجع لمراتي الأولى عشان في مشاكل. ”

وأضافت: ” اتفاجئت في الأول لأن حياتنا كانت مستقرة وابني كان لسه صغير قولتله طيب أفضل على ذمتك قالي لأ هطلقك شوية ونتجوز عرفي عشان لازم امتص غضبها وأهديها لأنه كان مفهمني إنها شريكته في المكتب ولها عنده فلوس كتير ومش حيقدر يفض الشراكة دي. ”

واختتمت: ” لكن الحقيقة إنه كان كذاب وبيلعب بي وبيها وطلقنا إحنا الاتنين عشان يتجوز أختها الصغيرة.. وحاليا هو سايبنا ومختفي وغير كل عناوينه وهربان من حكم بالحبس عشان النفقة بتاعتنا وبتاعت الأولاد. “