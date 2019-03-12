الشمراني: ما فعله الهلال بدحيل قطر امتداد لما فعله الأهلي في سدهم

ماجد محمد(صدى):

أكد الناقد الرياضي أحمد الشمراني، أن ما فعله نادي الهلال اليوم الثلاثاء بالدحيل القطري، هو امتداد لما فعله النادي الأهلي بالسد القطري.

وقال ” الشمراني ” : ” مبروك لـ(الكرة السعودية) الهلال فريق تختلف عليه المباريات والنتيجة واحدة، أقولها كواقع نراه على أرض الملعب وم افعله اليوم بـ دحيل قطر امتداد لما فعله الأهلي بـ سدهم ” ، مضيفًا : ” مبروك لكل الزعماء هذا الانتصار الكبير ” .

وكان الهلال قد حقق فوزه الثاني على التوالي، بعدما تغلب على ضيفه الدحيل القطري، بنتيجة 3-1، في إطار منافسات الجولة الثانية، بدور المجموعات، لدوري أبطال آسيا.

واعتلى الهلال الصدارة، بعدما وصل رصيده إلى 6 نقاط، فيما تجمد رصيد الدحيل عند 3 نقاط في المركز الثاني.

يذكر أن الأهلي كان قد فاز على السد القطري في الجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، بثنائية نظيفة أحرزها عمر السومة.