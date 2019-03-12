الشمراني: ما فعله الهلال بدحيل قطر امتداد لما فعله الأهلي في سدهم
أكد الناقد الرياضي أحمد الشمراني، أن ما فعله نادي الهلال اليوم الثلاثاء بالدحيل القطري، هو امتداد لما فعله النادي الأهلي بالسد القطري.
وقال ” الشمراني ” : ” مبروك لـ(الكرة السعودية) الهلال فريق تختلف عليه المباريات والنتيجة واحدة، أقولها كواقع نراه على أرض الملعب وم افعله اليوم بـ دحيل قطر امتداد لما فعله الأهلي بـ سدهم ” ، مضيفًا : ” مبروك لكل الزعماء هذا الانتصار الكبير ” .
وكان الهلال قد حقق فوزه الثاني على التوالي، بعدما تغلب على ضيفه الدحيل القطري، بنتيجة 3-1، في إطار منافسات الجولة الثانية، بدور المجموعات، لدوري أبطال آسيا.
واعتلى الهلال الصدارة، بعدما وصل رصيده إلى 6 نقاط، فيما تجمد رصيد الدحيل عند 3 نقاط في المركز الثاني.
يذكر أن الأهلي كان قد فاز على السد القطري في الجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، بثنائية نظيفة أحرزها عمر السومة.
زائر[ عدد التعليقات: 3118 ] نشر منذ 18 دقيقة
اقول اخرس وش جاب لجاب
الهلال هو المشرف للكورة السعودية
الهلال يرفع من سمعة الكورة السعودية ويجلس سنين وهو اسمه الاول في القارة وغير يخرب هذي السمعة بالهزائم