بريانكا شوبرا تكشف سر جمال بشرتها

أميرة خالد(صدى):

كشفت النجمة الهندية بريانكا شوبرا، عن سرّ جمال بشرتها، بعد أن استغنت عن العلاجات التجميلية باهظة الثمن، وقرَّرت تحضير أقنعتها التجميلية المنزلية بنفسها.

وأوضحت شوبرا في لقاء إعلامي ، أن السر يمكن في خلطة هندية قديمة تعلمتها من والدتها ويُطلق عليها اسم “قناع الكركم” وهي تحرص على تطبيقها بشكل دوري على بشرتها بهدف إكسابها النضارة المنشودة.

مكونات هذا القناع :

1- ملعقة كبيرة من الكركم.

2- ملعقة كبيرة من الدقيق.

3- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

4- ملعقة كبيرة من الزبادي.

5- وبضع قطرات من ماء الورد.

تُخلط جميع هذه المكوّنات جيدًا للحصول على قناع يطبَّق على بشرة نظيفة لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة قبل تدليكه على البشرة للمساعدة على تقشيره، على أن يتم بعد ذلك شطف البشرة بالماء الدافئ.