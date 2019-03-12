وظائف شاغرة في هيئة تنمية الصادرات

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت هيئة تنمية الصادرات السعودية، عن توفيرها عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة.

واشترطت في المتقدم للوظائف، أن يكون سعودي الجنسية، ومن حمَلة درجة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة، مشيرة إلى أن العمل سيكون بمقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض.

والوظائف هي :

1. مدير الشؤون القانونية.

2. مدير عمليات تقنية المعلومات.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حاليًا عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، ومستمر حتى تاريخ 11 مايو 2019م، من خلال الرابط هنــــا .