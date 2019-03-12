10 تعليمات يجب اتباعها أثناء عمل ” كلمة المرور السرية ” لتجنب الابتزاز
أوضحت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 10 تعليمات يجب اتباعها أثناء عمل ” كلمة المرور السرية ” لتجنب الابتزاز.
وجاءت هذه التعليمات كالآتي:
1-لا تدلي بها لأي شخص، لأنها معلومات أنت المسؤول عنها وعن تبعات فقدانها.
2-تأكد من أن كلمة المرور لا تقل عن 8 خانات وتشتمل على أحرف كبيرة وصغيرة وأرقام ورموز
3-قم بتغيير كلمة المرور فورا إذا شككت أنه تم اكتشافها ولا تتساهل في ذلك.
4-لا تستخدم كلمة مرور موحدة في عدة تطبيقات أو مواقع مختلفة.
5-احفظ كلمة المرور في ذهنك وتجنب تدوينها على الملصقات و الأوراق الموضوعة على المكتب.
6-لا تقم بتخزين أرقام و كلمات المرور في مذكرة هاتفك إلا مشفرة أو محمية بكلمة مرور.
7-قم بتأمين جميع أجهزتك برقم سري ولتتفادى استخدام ( 0000) لأنها احتمال متوقع.
8-لا تستخدم الأجهزة في الأماكن العامة للوصول إلى حساباتك المصرفية أو الإلكترونية.
9-لا تستخدم تاريخ ميلادك أو رقم هاتفك ككلمة مرور لأنه يسهل التعرف عليها.
10-قم بتعطيل خاصية التسجيل التلقائي لكلمات المرور auto login.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 68660 ] نشر منذ 19 دقيقة
طيب طيب ,,