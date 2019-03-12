محاكمة طالب اغتصب فتاة ثم قتلها

برلين(صدى):

بدأت اليوم الثلاثاء محاكمة طالب لجوء عراقي، 22 عامًا بتهمة اغتصاب وقتل فتاة في ألمانيا، أمام المحكمة الابتدائية في مدينة فيسبادن الألمانية.

ووجه له الادعاء العام تهمة اغتصاب التلميذة المنحدرة من مدينة ماينتس الألمانية سوزانا 14 عاما في مايو الماضي بمدينة فيسبادن، وقتلها غدرا بعد ذلك.

واعترف المتهم خلال التحقيقات بقتل الفتاة، إلا أنه نفى اغتصابها، حيث توافد العديد من المصورين والصحفيين، ووقف طابور طويل من المواطنين في المدخل المخصص لحضور العامة.

وتم العثور على جثة سوزانا عقب عملية بحث كبيرة في إحدى الغابات المتاخمة للمدينة في السادس من يونيو الماضي.