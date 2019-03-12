بالصور.. الهلال يقهر الدحيل ويعتلي الصدارة بدوري اﻷبطال

ماجد محمد(صدى):

حقق الهلال فوزه الثاني على التوالي، بعدما تغلب على ضيفه الدحيل القطري، بنتيجة 3-1، في إطار منافسات الجولة الثانية، بدور المجموعات، لدوري أبطال آسيا.

وسجل كارلوس ادواردو هدف الهلال الأول في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول.

وجاء الشوط الثاني أكثر إثارة، بعدما أدرك شويا ناكاشيما التعادل في الدقيقة 76 لتشتعل المباراة.

ولم يستغرق الهلال سوى دقيقة لتسجيل الهدف الثاني عن طريق علي البليهي، وعزز بافيتيمبي غوميز تقدم الزعيم في الدقيقة 79 من عمر اللقاء المثير.

واستهل ” الزعيم ” مشواره بدوري الأبطال، بالفوز على مضيفه العين الإماراتي، بهدف دون رد.

واعتلى الهلال الصدارة، بعدما وصل رصيده إلى 6 نقاط، فيما تجمد رصيد الدحيل عند 3 نقاط في المركز الثاني.

وفي المجموعة ذاتها، تعادل الاستقلال مع الوحدة اﻹماراتي بهدف لكل فريق.