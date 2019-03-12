بالفيديو.. إلهام الفضالة تجهز حفل لإعلان نوع الجنين الذي تنتظره

أميرة خالد(صدى):

جهزت الفنانة إلهام الفضالة حفلاً مميزاً لإعلام الجميع بنوع الجنين الذي تنتظره، بعد اعلانها حمل ابنتها منى العتيبي.

ونشرت الفنانة الخليجية عبر صفحتها على تطبيق سناب شات مقطع فيديو للزينة المؤلفة من البالونات باللونين الوردي والازرق، مع بالون كبير وحلويات ملونة بنفس الطريقة.

وتبين أن العتيبي تنتظر طفلة، وذلك بعدما قام زوج ابنتها بضرب البالون الكبير ليسقط منه ورق باللون الزهري، بينما حاولت العتيبي كسر حلوى على شكل بيضة مع عبارة ” انها فتاة “.