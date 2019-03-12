فتاة تقطع يدها للحصول على 400 ألف يورو

ليوبليانا(صدى):

قررت فتاة سلوفينية بقطع يدها بشكل متعمد للحصول على مبلغ تأمين قدره 400 ألف يورو، حيث وقع الحادث في العاصمة السلوفينية ليوبليانا.

وقام أقارب الفتاة بقطع اليد من الرسغ، ثم هرعوا إلى المستشفى للحصول على المساعدة الطبية، وقاموا بإقناع الأطباء بأن الحادثة وقعت عندما كانت الفتاة البالغة من العمر 21 تقوم بتقطيع أغصان الأشجار.

وترك الأقارب الجزء المنشار من اليد في المنزل عمدا، آملين في الحصول على تعويض كبير لقاء العجز مدى الحياة إلا أن الأطباء قاموا باحضار الكف المقطوع إلى المستشفى في الوقت المناسب، وأجروا عملا جراحيا تمكنوا من خلاله استعادة الذراع.

وبعد التحقيقات في الحادث، يواجه المشتبهون بهم عقوبة تصل إلى ثماني سنوات في السجن.