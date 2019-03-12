بالفيديو.. ” العرفج “: الزي السعودي لم يتشكل إلا منذ 40 سنة

عادل الحربي(صدى):

أكد الإعلامي الدكتور أحمد العرفج على أن الزيَّ السعودي الحالي، لم يتشكل إلا منذ 40 سنة، والعقال الذي كان يرتديه الملك فيصل، رحمه الله، ليس العقال الذي يرتديه السعوديون في هذا العصر.

وقال العرفج خلال لقاءه في برنامج ” ياهلا ” على قناة “روتانا خليجية “، إن عناصر الجيش الأردني أوّل مَن لبسوا الشماغ الأحمر، وهو صناعة إنجليزية وغريب عن الجزيرة العربية.

وأشار العرفج إلى أن اللباس هو لباس بيئة وليس لباس عقيدة، ولباس عادات وليس لباس ديانات، ولا يدل على أن هذا الزيّ من أصله؛ فالشعوب تخترع الأزياء بحسب احتياجاتها العملية.

وأضاف أنه لا يوجد أحد يستطيع الإثبات بأن ” المرقوق والجريش والكليجة ” أكلات قصيمية، لأن هذه الأكلات يمكن العثور عليها في مناطق مختلفة من العالم بأسماء أخرى.