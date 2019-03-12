تعليم القنفذة تعلن عن وظائف شاغرة للنساء

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة القنفذة، اليوم الثلاثاء، عن توفر عدد من الوظائف للنساء بمسمى حارسة أمن (مستخدمة) على المرتبة الـ(31).

وأفادت أن شروط التقديم هي:

1) أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

2) أن تجتاز المقابلة الشخصية.

3) أن تكون من ضمن قوائم الانتظار ببرنامج ساعد (الخدمة المدنية).

4) أن تكون المتقدمة من سكان القطاع المتقدم عليه مع إرفاق ما يثبت ذلك.

5) ألا تكون المتقدمة متقاعدة من وظيفة حكومية.

6) ألا يقل عمر المتقدمة عن 25 عاماً ولا يزيد عمر المتقدمة على 45 عاماً.

وأشارت إلى أنه سوف يكون استقبال الطلبات على الرابط هنــا ، اعتباراً من اليوم الثلاثاء، إلى نهاية يوم الثلاثاء المقبل.

وبينت أن هذا الإعلان يلغي ما سبقه من إعلانات ولا يلزم مراجعة الإدارة، وسيتم إبلاغ المتقدمة برسالة نصية في حالة الترشيح لحضور المقابلة الشخصية بعد تحديد موعد المقابلة من قبل اللجنة مع إحضار أصل الهوية الوطنية.