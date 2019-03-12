مؤذن يغتصب طفلة قاصر

مليكة فؤاد(صدى):

اغتصب شاب ثلاثيني، يعمل مؤذنا في مسجد بالمغرب، فتاة قاصر، وأوقفت مصالح الدرك الملكي هذا الشاب، السبت الماضي.

وأوضحت تقارير إعلامية يوم الأحد الماضي، أن تفاصيل الواقعة تعود إلى أواخر فبراير/ شباط الماضي، حيث تم توقيف المؤذن مع الفتاة في وضع مخل من طرف أحد الساكنين في أحد المنازل.

وبعد افتضاح أمره، حاول المؤذن المتزوج والأب لثلاتة أبناء التواصل مع عائلة الضحية قصد الوصول إلى حل متوافق عليه لتفادي المتابعة، إلا أنه فشل في ذلك لتقوم الأم برفع دعوى ضده بتهمة هتك عرض ابنتها القاصرة.