ضبط 1650 مخالفاً ضمن حملة ” وطن بلا مخالف ” بالمهد

علي القحطاني(صدى):

نتج عن الحملات الأمنية المشتركة ” وطن بلا مخالف ” لتعقب وضبط مخالفي نظامَي الإقامة والعمل في مهد الذهب خلال الأشهر الستة الماضية، القبض على أكثر من 1650 مخالفاً للنظام.

وأحالت شرطة المحافظة 1270 مخالفًا منهم لإدارة الوافدين لإنهاء إجراءات ترحيلهم، فيما تمت إحالة بقية المقبوض عليهم للجهات المختصة لاتخاذ اللازم.

وشارك في الحملات، فرق من الدوريات الأمنية والضبط الإداري والبحث الجنائي ومخافر شرطة الصعبية وأرن وصفينة والسويرقية والعمق.