في مشهد ” يفطر القلوب “.. ماتت ابنتها أمام عينها

كاراكاس(صدى):

تعاطف الكثيرون مع امرأة من فنزويلا؛ بعدما ظهرت في صورة وهي تحمل جثة ابنتها المتوفاة صوب مستودع الموتى.

وحملت الأم حملت جثة ابنتها التي تبلغ من العمر 19 عاما وتبدو نحيفة للغاية، بعد انقطاع التيار الكهربائي في أرجاء واسعة من فنزويلا وتوقف عمل المستشفيات.

وأخذت الأم ابنتها في البداية إلى مستشفى في منطقة فالنسيا، لكن الأطباء أخبروها بأن التيار الكهربائي منقطع وطلبوا منها أن تقصد مركزا طبيا آخر، وكانت الابنة تعاني من شلل دماغي يؤثر على النمو والحركة، فضلا عن مكابدة النقص الحاد في التغذية من جراء الأزمة التي تعانيها البلاد.

وحين قصدت الأم مركز طبي آخر، واجهت المشكلة ذاتها، وعندها، لم تتبق أي بارقة أمل أمام الأم التي شاهدت فلذة كبدها وهي تموت رويدا رويدا أمام أعينها.

وتسلط صورة إليزابيث دياز الضوء على الأزمة الإنسانية في فنزويلا التي تعيش على وقع أزمة اقتصادية وسياسية حادة منذ يناير، إثر إعلان زعيم المعارضة خوان غوايدو نفسه زعيما مؤقتا للبلاد فيما يتشبث الرئيس نيكولاس مادورو بالسلطة.