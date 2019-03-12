” الجمارك “: هذه الكمية المسموح بها لاستيراد ” العسل ” للأفراد

عادل الحربي(صدى):

أوضحت الجمارك، اليوم الثلاثاء، الكمية المسموح بها لاستيراد ” العسل ” للاستخدام الشخصي، مؤكدة أنه لا يُسمح للأفراد بطلب أكثر من خمسة كيلو من العسل من خارج المملكة.

وأشارت الجمارك إلى أن الكميات التي تتجاوز هذا الرقم كميات تجارية؛ وتستوجب توافر سِجل تجاري للنشاط نفسه.

وجاء ذلك ردًّا على سؤال مواطن عن ” الحد الأعلى المسموح به لطلب العسل من المتاجر الإلكترونية العالمية ” حيث ردت الجمارك قائلة: ” إن الكمية المسموح بها من العسل هي 5 كيلو “.