عودة زيدان تشكل انفراجة لرباعي ريال مدريد

نواف السالم(صدى):

تشهد عودة الفرنسي زين الدين زيدان، إلى تدريب ريال مدريد، انفراجة لكل من ” راموس، نافاس، إيسكو، مارسيليو ” ، إذ كانت الفترة الماضية أصعب فترة يمرون بها داخل النادي.

وتفصيلًا، فإنه كان شبه مؤكدًا أن يخرج قائد الفريق سيرخيو راموس من الميرغني خاصة بعد المشاكل الكبيرة التي عانى منها مؤخرا مع رئيس النادي، وبعد أنباء عن اشتراط المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو رحليه حتى يقبل بتدريب الريال، إلا أنه أصبح من أكثر الفائزين بعودة زيدان حاليًا.

أما الحارس الكوستاريكي نافاس، فإن رجوع زيدان قد يساعده على عودته أساسيا بعد المستوى المتذبذب للحارس البلجيكي كورتوا، أو على أقل تقدير يحصل على فرص متساوية معه.

وربما يكون إيسكو من الفائزين بعد أن بات مهملا على دكة الاحتياط مع سولاري، إلا أن ذلك قد لا يكون مضمونا بشكل كبيرا وخاصة وأنه كان يعاني بعض المشاكل مع زيدان في السابق.

كما يعتبر الظهير الأيسر للفريق مارسيلو من الرابحين رجوع زيدان، بعدما فقد مكانه كلاعب أساسي في الفريق بعد أن تولى الأرجنتني سانتياغو سولاري دفة القيادة.