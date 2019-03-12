مخاوف في باريس بعد عودة زيدان للريال

نواف السالم(صدى):

بعد عودة زين الدين زيدان لتدريب ريال مدريد الإسباني، أعيدت المخاوف في باريس من رحيل نجم سان جيرمان إلى صفوف الميرنغي.

وتفصيلًا، أثارت عودة زيدان إلى الملكي، المخاوف في فرنسا من أن يسعى المدرب الفرنسي لضم مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، وذلك بالرغم من تصريحات الأخير بأنه ” سيستمر الموسم المقبل مع سان جيرمان ” .

وأطلق ” مبابي ” هذه التصريحات، قبل أن يعود مثله الأعلى عاد لتدريب الريال، وبالتالي فتحت عودة “ زيزو ” إلى “ الميرنغي ” الباب أمام التكهنات بشأن إمكانية سعي الملكي لضم اللاعب.

وكان رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، قد أكد أنه على استعداد لإحضار نجمي باريس سان جيرمان كيليان مبابي ونيمار، قائلًا: ” أرغب بالتعاقد معهما سويا ” ، في إشارة إلى مبابي ونيمار.