علاقة آثمة تقود رجل لمحاولة خطف امرأة وقتل طفلها
أقدم رجل مصري على محاولة خطف امرأة فلبينية بمنطقة السالمية بالكويت، حيث كانت تربطهما علاقة غير شرعية وحملت منه سفاحًا.
وعن تفاصيل الواقعة، طلبت السيدة النجدة بسبب تعرضها لمحاولة خطف، وتوجها الدوريات إلى المكان الذي ذكرته المبلغة، وشوهدت المخطوفة في سيارة رباعية يقودها المتهم، وقد جرى ضبطه وتخليصها منه.
وأبانت تحقيقات الجهات الأمنية أن المتهم كان على علاقة غير شرعية بالسيدة الفلبينية، وأنها قد حملت منه سفاحًا ووضعت طفلها قبل أيام.
وبمواجهه الرجل اعترف وأقر بأنه سلم المولود إلى صديقه، وهو مصري أيضًا، لأجل التخلص من الرضيع بقتله ثم رميه بأحد المواقع بعد ذلك.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 68631 ] نشر منذ 10 دقائق
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, هذي نهاية درب الزلق .. راعيه يطيح باالوحل والعفانه ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 68631 ] نشر منذ 10 دقائق
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, هذي نهاية درب الزلق .. راعيه يطيح باالوحل والعفانه ,,
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 4660 ] نشر منذ 6 دقائق
استغفر الله و حسبي الله و نعم الوكيل