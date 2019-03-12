بالفيديو.. تصريحات نارية من أصالة عن فجر السعيد والأخيرة ترد

خالد الظفيري(صدى):

اشتعلت حدة الهجوم بين الإعلامية والكاتبة الكويتية فجر السعيد على المطربة السورية أصالة، وذلك على خلفية التصريحات الأخيرة التي أدلت بها ” أصالة ” في مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري عمرو أديب في برنامجه ” الحكاية ” .

حيث ردت ” أصالة ” بالبرنامج على انتقادات فجر السعيد لها، دون أن تذكر اسمها قائلة: ” غلاظة، غلاظة، شو بنا نعمل، بقول أنا نضجت، وما عاد إلي حجة قول إني متهورة، ماعاد إلي مبرر، كوني نضجت عيب، والله نفسي ارجع متل ماكنت ببداياتي وأعمل حرب شعواء، ولا الموضوع خلاص غلاظة ومرقت ” .

وتابعت: ” هي الست والله مابعرفها عمري ما اجتمعت فيها، بتعرف هي لو عطت نفسها فرصة تقعد معاي، أنا اكيدة إنها بتغير رايها أو بتخفو أو بتهدا، وبعرف إن فيه حد بيدعمها من زميلاتي الحبيبات ” .

ولم تقف المعركة عند هذا الحد، حيث ردت فجر السعيد ببرنامجها على ” أصالة ” قائلة: ” يرحم أمج، شان فيج خير، اقلبيها حرب شعواء، يرحم امج، انا طالبتج، اتركي العقل انا هلق عقلت، بس لو ارجع بداياي، ردي بداياتج، وشتميني، وقولي عني اللي تبين، بس تحملين ما جاش، اقسم بالله، ان بطلتي حلجج يا أصالة مرة ثانية، لتشوفين الحرب الشعواء ” .

أما عن ما قالته ” أصالة ” بعدم معرفتها بـ ” فجر ” ردت الأخيرة: ” شذابة تعرفيني واجتمعتي فيني، شفتج مع إلهام شاهين في الفور سيزون، إنتي وأنغام وقاعدين مع بعض، وقعدنا وسولفنا وتكلمنا، وشفتيني كم مرة، شذابة، إلا اذا كنتي لما تشوفيني وتسلمين علي ما كنتي مركزة ” .

كما ردت فجر السعيد على ما قالته أصالة حول وجود من يدعم فجر السعيد لمهاجمتها قائلة: ” بيدعمني على شنو، بعدين منو إنتي علشان أنا يدعموني علشان انا انتقدج، انتي أوفر عندج احساس بنفسج، اوكي إنت فنانة ومشهورة، بس أنا فجر السعيد بعد، ما تسوين أصلا أحد يدعمني عشان أنتقدج ” .

يُذكر أن فجر السعيد كانت قد انتقدت أصالة من قبل ، عقب تصريحات الأخيرة برغبتها في الحصول على الجنسية المصرية.