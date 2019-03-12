طالبة تفارق الحياة لاختناقها بحافلة مدرسية بالقنفذة

نايف السالم(صدى):

فارقت طالبة الحياة، اليوم الثلاثاء، لاختناقها داخل باص إحدى المدارس الأهلية بمحافظة القنفذة.

وكشفت التفاصيل، أن الطفلة غلبها النعاس ونسيها السائق داخل الباص؛ حيث لم ينتبه لها إلا بعد العودة، فيما كانت قد فارقت الحياة بالفعل.

ومن جانبه، قال متحدث مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القنفذة إبراهيم المتحمي، أن الطفلة وصلت إلى مستشفى القنفذة وبعد الكشف عليها تم التأكد بأنها وصلت للمستشفى متوفية.