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شاب يساوم فتاة على صورها الخاصة فينتهي بسجنه 7 سنوات

شاب يساوم فتاة على صورها الخاصة فينتهي بسجنه 7 سنوات
بغداد(صدى):

أصدرت محكمة عراقية اليوم الثلاثاء، حكمها بالسجن سبع سنوات بحق شخص ابتز فتاة على صورها لقاء مبلغ مالي، لحذف الصور الخاصة بها، بعد أن بعثتها له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونظرت محكمة جنايات النجف قضية المدان الذي اعترف بمساومة امرأة بمبلغ قدره عشرة ملايين دينار عراقي لقاء حذف الصور المرسلة له من قبلها، عن طريق موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك “


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 68631 ] نشر منذ 37 دقيقة

يستاهل مايجيه من عقوبه ,,

[ عدد التعليقات: 4660 ] نشر منذ 5 دقائق

يستاهل ما جاه

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