بالصور.. انطلاق رينو توينجو 2019 بوجه ومحرك جديد 1 لتر

متابعة- أميرة خالد(صدى):

قدمت رينو أول نسخة محسنة من سيارتها توينجو الخاصة بالمدن منذ طرح الجيل الثالث منها في عام 2014 , ولم تحصل السيارة رغم ذلك على تحديثات رئيسية في التصميم مما يوفر ويعزز خيارات التخصيص لتوينجو في داخل وخارج السيارة . وحصلت السيارة على محرك جديد ووسائل اتصال حديثة ونظام دفع خلفي .

وتحمل توينجو الجديدة صادم امامي جديد وشبكة تهوية أصغر ومداخل تهوية جانبية وتصميم جديد للشبكة الرئيسية ومصابيح أمامية محدثة الشكل ووحدات LED DRLs بشكل حرف C تحل محل المصابيح الدائرية في الموديل السابق. كما زودت السيارة بصادم خلفي مطور بتطعيمات كرومية مع اضافة مقبض على الباب الخلفي الزجاجي أسفل المساحة كما حصلت بعض الموديلات على مدخل تهوية في الجزء الجانبي الخلفي لتحسين التبريد.

كما زودت السيارة بلونين جديدين هما الأصفر مانجو والأبيض كوارتز كما قللت رينو ارتفاع السيارة 10 مم مقارنة بالموديل الحالي وأضافت كونسول وسطي جديد مع حامل اكواب قابل للتعديل ومدخلي USB وازرار لبدء وغلق المحرك ومثبت سرعة ومحدد سرعة واثنين من الوسائط المتعددة تشمل R&Go وEasy Link مع شاشة تعمل باللمس 7 بوصة مع نظام Renault Easy Connect وخدمات اتصالات ومشغل ابل كار بلاي واندرويد أوتو.

ومن بين التحديثات الداخلية ذراع نقل حركة عصري وصندوق قفازات مغلق في كل الاصدارات والعديد من الخيارات لتخصيص توينجو وألوان مختلفة لجسم السيارة الخارجي والداخلي مع عجلات ألومنيوم مختلفة. كما زودت السيارة بمحرك جديد SCe 75 سعة 1 لتر ثلاثي الاسطوانات بقوة 74 حصان وعزم دوران 95 نيوتن متر وناقل حركة مانيوال من 5 سرعات ومحركات أخرى أقل SCe 65 وTCe 95.

والمحرك الأول ثلاثي الاسطوانات SCe 75 سعة 1 لتر بقوة 92 حصان وعزم دوران 135 نيوتن متر وناقل مانيوال قياسي 5 سرعات وأوتوماتيم اختياري ثنائي القابض 6 سرعات .