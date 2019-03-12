محاكم المملكة تصدر 417 ألف حكم خلال 6 أشهر

الرياض(صدى):

أصدرت محاكم المملكة خلال الأشهر الستة الماضية 417 ألف حكم، بمعدل شهري يقارب الـ70 ألف حكم قضائي.

وشهد المرفق العدلي مؤخراً قفزات رقمية قلّصت من الإجراءات بما يسهم في تقليص مدد التقاضي، إلى جانب العديد من الحلول الأخرى التي تم العمل عليها كإعادة التنظيم الداخلي داخل المحكمة، لتنظيم العمل القضائي بما ينعكس على الأحكام والعمل القضائي ككل وإكسابه المزيد من السرعة والجودة.

واعتمدت وزارة العدل حلولاً رقمية أسهمت في تسريع عملية التقاضي، مثل اعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، الأمر الذي قلص المواعيد وساعد في إنجاز القضايا.

وأسهمت المبادرات والمشاريع التطويرية برفع سقف الإنجاز في المحاكم وتحسين أداء العاملين؛ من بينها منصة ذكاء الأعمال التي تَمَكّنت عبرها قيادات الوزارة من تتبع وقياس معدل أداء المحاكم والمرافق العدلية بشكل لحظي؛ وفق مؤشرات وتحليلات بيانية متقدمة لتطوير العمل، في واحدة من أكثر مبادرات الوزارة تأثيراً في توظيف “التحول الرقمي” في العمل العدلي.

وبالعودة إلى الأحكام، فقد تصدرت محاكم منطقة الرياض القائمة بـ 113 ألف حكم، تليها مكة المكرمة بـ 112 ألف حكم، ثم المنطقة الشرقية بـ 54 ألف حكم، ثم عسير بـ 31 ألف حكم، ثم المدينة المنورة بـ 26 ألف حكم.

وجاءت محاكم منطقة القصيم في المرتبة السادسة بـ 19 ألف حكم، تليها جازان بـ 16 ألف حكم، ثم تبوك بـ 13 ألف حكم، ثم حائل بـ 9 آلاف حكم، ثم الجوف بنحو 8 آلاف حكم، ثم نجران بـ5700 حكم، ثم الباحة بـ 5500 حكم، ثم الباحة بـ 5 آلاف حكم، مسجلة أقل الأحكام في المناطق في نفس الفترة.