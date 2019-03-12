بالصور.. ميدلتون وماركل تخطفان الأنظار بإطلالتهما بالأحمر والأبيض

لندن (صدى):

تألقت كلاً من الدوقتان كيت ميدلتون وميجان ماركل بحفل أُقيم بمناسبة ” يوم الكومنولث ” السنوي في ” ويستمنيستر ابي ” في بريطانيا، وخطفت كلاً منهما أنظار الحاضرين بالحفل، حيث تألقت ” كيت ” بالأحمر فيما ارتدت ميجان ماركل الأبيض.

وطلت ” ميجان ” بفستان مزينًا بنقشة السلاسل ومعطفاً أبيض، وحذاء من الساتان باللون الأخضر الداكن كلها من تصميم ” فيكتوريا بيكهام ” ، ويقدّر ثمنهم بـ9,000 جنيه إسترليني.

فيما ارتدت كيت ميدلتون ” الأحمر ” ، حيث غلب هذا اللون على إطلالتها بالكامل، فظهرت بمعطف وفستان من تصميم ” كاثرين والكر ” .