بالفيديو.. ” صحة جازان ” تعتذر لمواطن بعد تنويم نجله المريض على الكرسي

جازان(صدى):

قدمت صحة جازان اعتذارها لمواطن بعدما نُشر فيديو يظهر فيه تنويم نجله المريض بالأنيميا على كراسي مستشفى الملك فهد بجازان، وذلك لوجود عجز في أسرة التنويم بالمستشفى.

وقالت صحة جازان في اعتذارها: ” تحية طيبة أبو ريان، نعتذر عن أي تقصير في خدمتكم ونفيدكم بأنه جاري التحقيق واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال التعامل مع حالة ابنكم ونسعد بتواصلك معنا على الرقم ٩٣٧ أو عبر الرسائل الخاصة لخدمتك متمنين له الشفاء العاجل “.

وكان مقطع الفيديو الذي جرى تداوله أظهر نجل المواطن المريض بالأنيميا المنجلية، وهو ممددا على الكراسي، وسط شكاوي للشؤون الصحية بمنطقة جازان لاتخاذ اللازم.