بملعب كرة قدم للأطفال.. مصادرة حلوى عليها صورة صدام حسين
شهدت محافظة ذي قار جنوبي العراق، واقعة غريبة لتوزيع حلوى عليها صورة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين؛ لتقوم الجهات الأمنية العراقية بالقبض على بعض ” البعثيين ” لتوزيعهم الحلوى.
ومن جانبه، أوضح رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة جبّار الموسوي، اليوم الثلاثاء: ” صادرنا يوم أمس مجموعة من الحلويات التي وزعت في ملعب كرة قدم للأطفال، وبعض الألعاب الأخرى، التي عليها صورة الرئيس العراقي صدام حسين ” .
وتابع: ” تم اعتقال المتورطين بتوزيع هذه الحلويات، وتم تقديمهم للقضاء وستتم محاكمتهم “، لافتًا إلى أنّ ” البعثيين يقومون بهذه التصرفات في محاول لإثبات الوجود، بينما هم انتهوا ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 68611 ] نشر منذ 15 دقيقة
سووا ماتبون يافروخ المتعه ,,
,, على قولة اللي قال // لياغاب الأسد إلعب ياوغد ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 68611 ] نشر منذ 15 دقيقة
سووا ماتبون يافروخ المتعه ,,
,, على قولة اللي قال // لياغاب الأسد إلعب ياوغد ,,