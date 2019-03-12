بملعب كرة قدم للأطفال.. مصادرة حلوى عليها صورة صدام حسين

بغداد(صدى):

شهدت محافظة ذي قار جنوبي العراق، واقعة غريبة لتوزيع حلوى عليها صورة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين؛ لتقوم الجهات الأمنية العراقية بالقبض على بعض ” البعثيين ” لتوزيعهم الحلوى.

ومن جانبه، أوضح رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة جبّار الموسوي، اليوم الثلاثاء: ” صادرنا يوم أمس مجموعة من الحلويات التي وزعت في ملعب كرة قدم للأطفال، وبعض الألعاب الأخرى، التي عليها صورة الرئيس العراقي صدام حسين ” .

وتابع: ” تم اعتقال المتورطين بتوزيع هذه الحلويات، وتم تقديمهم للقضاء وستتم محاكمتهم “، لافتًا إلى أنّ ” البعثيين يقومون بهذه التصرفات في محاول لإثبات الوجود، بينما هم انتهوا ” .