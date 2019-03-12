بالصور.. معلومات عن الشكل المتوقع ل ” لينكون كورسير 2020 ” الجديدة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تخطط لينكون أن تتخلى عن الأسماء ذات ثلاثة حروف في سياراتها القادمة، حيث بدأ ذلك مع طراز افياتور الذي تم تدشينه مؤخراً، وسوف يستمر ذلك مع كروس اوفر كورسير الصغيرة القادمة لاستبدال طراز MKC، فدعونا نتعرف على تفاصيل الأخيرة.

التصميم

يقترب التصميم من طراز افياتور كثيراً من خلال السقف الطافي للأعلى والواجهة الأمامية المقتبسة من شقيقة كورسير الأكبر، رغم اختلافه بسبب الأبعاد الأصغر والأقصر، إلى جانب مصابيح LED سلسة ومصد أمامي أبسط مع تطور باب حقيبة الأمتعة الخلفي، في حين يظهر السقف الأصغر مظهر رياضي أكثر.

المقصورة والتقنيات

ارتبطت MKC في مقصوراتها بسيارات فورد التقليدية أكثر، ولكن من المتوقع أن تكون كورسير أكثر فخامة وتفرد بنفس تصميم مقصورة الطائرة المتواجد في افياتور، حيث سنجد زخرفات من الخشب الحقيقي والكروم بجانب الجلود عالية الجودة، بجانب نسخة بلاك ليبل الأكثر فخامة.

ستحمل لوحة القيادة شاشة لمسية في وسطها مع نظام Sync 3 للترفيه المعلوماتي مع أزرار لناقل الحركة والتهوية والتدفئة بالأسفل، إضافة لشاشة عدادات LCD قابلة للتخصيص مع إمكانية استخدام الهاتف الذكي بفتح السيارة وحزمة Co-Pilot360 لمساعدة السائق التي تتضمن مساعد الازدحامات المرورية والتوجيه الأوتوماتيكي لتفادي الاصطدامات.

المحركات

ستتطابق المحركات على الأغلب ما نجده بطراز فورد اسكيب، أي أننا سنجد محرك 4 سلندر Ecoboost سعة 2 لتر بقوة 245 حصان بجانب محرك 2.3 لتر تيربو بقوة 285 حصان على الأقل، واحتمال أن نرى نسخة هايبرد قابلة للشحن مع دفع أمامي قياسي أو رباعي اختياري عبر ناقل أوتوماتيكي 8 سرعات مع استخدام منصة جديدة كالمستخدمة بطراز فوكس الجديد كلياً.

المنافسة

ستنافس لينكون كورسير 2020 الجديدة كلياً كل من اودي Q5، بي ام دبليو X3، مرسيدس GLC، كاديلاك XT5، فولفو XC60 ولكزس RX.

موعد الإطلاق

تم رصد عدة نماذج أولية لطراز لينكون كورسير 2020 أثناء اختبارها مؤخراً مع تمويها خفيفة، ما يعني أن الكشف عنها سيكون في المستقبل القريب، ما يحتمل أن يكون خلال معرض نيويورك للسيارات بشهر ابريل المقبل وقبل نهاية العام.