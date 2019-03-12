” ميدو ” أفضل مدرب.. وعبد الرزاق وجمهور الاتحاد نجوم الجولة

نواف السالم(صدى):

حصد مدرب الوحدة أحمد حسام ” ميدو ” جائزة أفضل مدرب في الجولة الـ 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتُعد هذه المرة الثانية التي يفوز فيها ” ميدو ” بجائزة أفضل مدرب منذ توليه قيادة الأمور الفنية في نادي الوحدة، حيث سبق أن حقق اللقب في الجولة 15.

فيما فاز لاعب النصر عبد الرزاق حمد بجائزة أفضل لاعب، ليٌتوج بجائزة أفضل لاعب في الجولة للمرة الثالثة، بعد أن حققها في الجولتين 13 و 20.

وذهبت جائزة الجمهور المثالي لجمهور نادي الاتحاد، ليحصدوا اللقب للمرة الثامنة.

تجدر الإشارة إلى أن أفضل مدرب وأفضل لاعب في الجولة يتسلم جائزة مالية قدرها 10 آلاف ريال لكل منهما، فيما يتم منح الجمهور المثالي درعاً تكريمية من رابطة الدوري المحترفين.