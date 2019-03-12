الاتحاد الآسيوي: نقل مباريات الفِرَق السعودية عبر القنوات الرقمية

نواف السالم(صدى):

أصدر الاتحاد الآسيوي بياناً أكد فيه أن نقل مباريات الفِرَق السعودية، والتي تقام في السعودية عبر القنوات الرقمية، ستكون محصورةً في بثها عبر السعودية.

واكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التزامه بحماية حقوق شركائه التجاريين وشركاء البث التلفزيوني، في مواجهة أي محاولة للاعتداء على هذه الحقوق.

وأضاف أنه من أجل المساعدة على تحقيق هذا الهدف؛ سيقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ببث المباريات التي تضم فِرَقًا سعودية، والتي تقام في السعودية ضمن مسابقات الاتحاد القاري؛ وذلك عبر القنوات الرقمية للاتحاد، مع فرض إطار جغرافي للبث يقتصر على السعودية، عبر قناة دوري أبطال آسيا على “فيسبوك” و”تويتر”.

وذكر أن هذا الأمر سيساهم في تعزيز التزام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالترويج لمسابقاته لصالح جميع الشركاء وأطراف اللعبة في قارة آسيا.