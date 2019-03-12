كشف ماهية اللائحة الفنية لتصنيف مراكز إصلاح وصيانة المركبات

علي القحطاني(صدى):

كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن اللائحة الفنية لتصنيف مراكز إصلاح وصيانة المركبات التي بدأ تطبيقها إلزامياً في 13/ 6/ 1440هـ؛ تستهدف رفع معدلات الجودة والسلامة في خدمات مراكز إصلاح المركبات.

وعن هذه اللائحة، فسوف يتم تطبيقها على جميع المنشآت العاملة في قطاع صيانة وإصلاح المركبات، باستثناء المنشآت الخاضعة للجهات الأمنية والعسكرية، كما تصنف منشآت صيانة وإصلاح المركبات وفقاً لدرجة التزامها بمتطلبات السلامة وجودة الخدمات.

وفيما يتعلق بهذا التصنيف، تصنف اللائحة المنشآت لـ 3 درجات ” 4 نجوم، 3 نجوم، ونجمتين ” ؛ وذلك حسب عدد النقاط التي تحصل عليها المنشأة في التصنيف.

أما فيما يتعلق بتصنيف المنشأة، فيجب عليها التقدم بطلب لـ : هيئة المواصفات ” مبينة فيه عدد النجوم التي تسعى للحصول عليها، على أن ترفق مع الطلب:

” رخص التشغيل الصادرة من الجهات الحكومية، وعنوان ومخطط يوضح موقع المنشأة، ووسيلة التواصل مع مالك المنشأة أو الممثل القانوني، وبيانات بأسماء العاملين بالمنشأة، وقائمة بالخدمات التي تقدمها المنشأة ” .