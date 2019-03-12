هند صبري: فقدت 7 من أفراد عائلتي بالطائرة الإثيوبية المنكوبة

تونس(صدى):

كشفت الممثلة التونسية هند صبري، عن فقدانها 7 من أفراد عائلتها الخاصة بمنظمة الأغذية العالمية بالأمم المتحدة المعروفة اختصارًا بالـWFP، الذين قضوا إثر تحطّم الطائرة الإثيوبية طراز بوينغ 737، صباح يوم الأحد الماضي.

وأوضحت هند صبري، أمس الاثنين: ” اليوم أحزن مع عائلة الأمم المتحدة UN لخسارة 19 شخصًا من العاملين في المجال الإنساني، بينهم 7 أفراد من عائلتي الخاصة بـ WFP بعد تحطم الطائرة الإثيوبية المأسوي الذي وقع أمس ” .

وأضافت: ” هذا حادث مأسوي، ولا يسع المرء إلا أن ينعى تلك الحيوات العزيزة التي كانت بعيدة عن ديارها، في محاولة لجعل العالم مكانًا أفضل. أتمنى الصبر والقوة لعائلاتكم ومجتمعاتكم في هذه اللحظة الصعبة للغاية ” .

ومن الجدير بالذكر، أنّ هند صبري تشغل رسميًّا موقع سفيرة النوايا الحسنة لمنظمة الأغذية العالمية التابعة للأمم المتحدة، منذ العام 2010، وأعلنت عن فقدانها 7 من أفراد عائلتها بالمنظمة في حادث الطائرة المنكوبة التي راح ضحيتها 149 راكبًا، وطاقم من 8 أفراد، من بينهم 19 موظفًا في 5 مؤسسات تابعة للأمم المتحدة.