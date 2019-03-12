إنقاذ حياة قائد شاحنة تعرض لكسر في قاع الجمجمة

الرياض(صدى):

تمكن فريق طبي بمستشفى ظلم العام، من إنقاذ حياة قائد شاحنة بعد أن تعرض لإصابة بالغة بالرأس خلال محاولة تغيير إطار الشاحنة.

وكان المصاب قد وصل لطوارئ مستشفى ظلم العام وهو يعاني من إصابات ونزيف بالرأس، حيث قدمت له الإسعافات الأولية وإيقاف النزيف وتقديم الرعاية الطبية التي ساهمت بفضل الله في استقرار الحالة.

وبينت إجراءات الكشف الأولية تعرض المصاب لكسر في قاع الجمجمة، بما أستدعى تكليف فريق طبي لنقل الحالة إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف.

ورافق الفريق الطبي المصاب للإشراف على حالته، حتى تم إدخاله لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي وتقديم الرعاية الطبية لها.

يذكر أن مستشفى ظلم العام يقدم خدماته الطبية والإسعافية لسكان أكثر من 60 مركز وقرية وهجرة، إضافة للمسافرين، حيث يقع المستشفى على عدة طرق رئيسة منها طريق “الطائف – الرياض” السريع وطريق الحجاز القديم وطريق الجنوب الجديد “ظلم – الخرمة”.