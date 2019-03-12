” الشورى ” يطالب العقاري بإعادة النظر في سياساته التمويلية وتنفيذ الأحكام الصادرة للمتضررين

عادل الحربي(صدى):

ناقش مجلس الشورى في حلسته لعادية الثامنة والعشرين برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني تقرير الأداء السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1439/1438هـ.

ودعا المجلس، الصندوق العقاري إلى سرعة تنفيذ مبادرة دعم العسكريين، مطالباً بإيجاد مبادرات مماثلة للمتقاعدين ومن تجاوز سن (50) ولم يتملك منزلاً .

كما أكد على أن تحويل المواطنين إلى البنوك تحول استراتيجي لكنه غير واضح، متسائلاً عن دور الصندوق في حال رفض البنوك لتمويل بعض المواطنين بصفته ضامناً، مطالباً بالإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت إنصافاً لمتضرري الصندوق .

وطالب المجلس الصندوق بإعادة النظر في سياساته التمويلية لتحقيق أهداف الدولة في تحقيق السكن الميسر للمواطن، مشدداً على أنه لا بد من إيجاد حلول للمواطنين المحتاجين لتملك المساكن من الذين تجاوزت أعمارهم الخمسين عاماً .