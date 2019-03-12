بالصور.. فولكس فاجن تكشف عن T-ROC R بقوة 296 حصان في جنيف

برلين(صدى):

كانت السيارات متعددة الاستخدامات عالية الأداء جزء من باقة السيارات الراقية ، ولكن شركات السيارات التقليدية بدأت تسعى للحصول على جزء من هذه الشريحة مع موديلات مثل فولكس فاجن T-Roc R التي قدمت في معرض جنيف الدولي 2019 والتي تعتبر أول سيارة متعددة استخدامات تحمل شعار R من فولكس فاجن وهي توفر نفس القوة الحصانية في موديل جولف R.

وتعتمد السيارة على محرك بنزين TSI سعة 2 لتر بشاحن توربيني بقوة 296 حصان وعزم دوران 400 نيوتن متر وناقل حركة DSG ثنائي القابض من 7 سرعات أوتوماتيك ونظام قياسي رباعي الدفع 4Motion ويمكن المحرك البنزين السيارة من تحقيق أداء جيد كسيارة كروس أوفر.

ويمكن للسيارة التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في 4.9 ثانية مع سرعة قصوى 250 كم في الساعة, كما زودت السيارة بتعليق أكثر انخفاضاً ونظام توجيه قياسي متطور لتحسين الحركة في الملفات ومكابح 17 بوصة من جولف R تساعد على توقف السيارة بشكل آمن. وتشمل وسائل تحسين الأداء الأخرى نظام تحكم في الاطلاق ووضعية قيادة سباقية وامكانية التحول بصورة يدوية الي وضعية التحكم الالكتروني في الثبات.

وتحمل السيارة شبكة تهوية مميزة ولمسات ألومنيوم وفضية وصادمين أكبر مع مداخل تهوية أكبر في الأمام والخلف ومخارج عادم رباعية وعجلات ألومنيوم سبيلبرج 18 بوصة أو عجلات 19 بوصة بريتوريا اختيارية واطارات 235/40 R19. كما تشمل اللمسات التحديثية في التصميم مرايا خارجية كرومية واسبويلر للسقف وأقواس عجلات أعرض ومكابح سوداء اللون مع اختيار للسقف باللون الأسود.

وفي الداخل , تتميز السيارة بلمسات رياضية تشمل تفاصيل بعلامات R وعجلة قيادة مسحطة في جزئها السفلي متعددة المهام ودواسات ملحقة بعجلة القيادة وتبطين أسود للسقف ودواسات من الصلب مع اضاءة داخلية محيطية باللون الابيض مع تطعيمات Shadow Steel “R” ومقاعد خاصة ولمسات خاصة بين العناصر البلاستيكية وفرش جلدي نابا ومدخلات من ألياف الكربون.