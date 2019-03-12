” المرور ” تعلن عن انخفاض عدد الحوادث في المملكة

حمود العنزي(صدى):

أظهرت الإحصائية الصادرة عن المرور وجود انخفاض في عدد الحوادث في المملكة، وكذلك الوفيات الناتجة عن حوادث السيارات.

وعن هذه الإحصائية، فقد كشفت أن عدد الحوادث بالمملكة انخفض ما بين عام 1438هـ و 1439هـ بنسبة 23.43% ، حيث بلغت عدد الحوادث في عام 1438هـ 460488 حادث ، وفي عام 1439هـ 352464 حادث.

أما فيما يتعلق بعدد الوفيات، ففي عام 1438هـ بلغ عدد الوفيات 7489، فيما بلغ في عام 1439هـ عدد المتوفين 6025.

وأرجعت الإدارة العامة للمرور انخفاض عدد الحوادث؛ للتوعية المستمرة وأجهزة الرصد الآلي ” ساهر ” ، كما دعت للتقيد بالتعليمات والابتعاد عن السرعة واستخدام الهاتف وغيرها؛ لأنها قد تؤدي الى وقوع الحوادث المرورية.