جامعة ” كاوست ” تعلن عن توفر وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “ كاوست ”- المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا– عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ” ثول ” شمال محافظة جدة، وفقًا للمسميات التالية:

. أخصائي إدارة العقود: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة، الإدارة القانونية، أو المالية).

. أخصائي أنظمة التصور: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص ذي الصلة.

وذكرت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 مارس 2019م.

ودعت الراغبين في اللالتحاق بهذه الوظائف، للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ من خلال الرابط التالي:هنا