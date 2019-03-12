زيدان يحاول إقناع رونالدو بالعودة إلى ريال مدريد
يعمل المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، على اقناع اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو بفكرة العودة إلى صفوف ريال مدريد؛ بعدما أعلن ريال مدريد، أمس الاثنين، إقالة المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري وتعيين زيدان في منصب مدرب الفريق.
ويعتقد زيدان أن رونالدو يجب أن يختم مسيرته الكروية في صفوف النادي الأبيض الإسباني؛ مما سيدفعه للعمل من أجل اقناعه بالاستمرار في صفوف النادي.
ومن الجدير بالذكر، أن اللاعب البرتغالي كان قد رحل عن صفوف ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو لينضم ليوفنتوس الإيطالي في الصيف الماضي.
شخبوط[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 1 ساعة
كله خريط وسريط زيدان يبحث عن الشباب وليس الشيبان
كجمغلو[ عدد التعليقات: 12648 ] نشر منذ 33 دقيقة
شروط زيدان لن تنفذ وستبطل الاتفاقية