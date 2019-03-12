كويتية تتهم طليقها باختطافها واغتصابها

خالد الظفيري(صدى):

رفعت سيدة كويتية دعوى قضائية ضد طليقها، اتهمته ووالدته فيها بخطفها بالقوة من أمام باب منزلها.

وأوضحت السيدة في تفاصيل الحادثة أن طليقها قيدها وشل حركتها وحجزها بغرفة في منزلهما قبل أن يقوم بهتك عرضها وضربها.

من جهتها طلبت وكيلة المتهمين المحامية استخراج كشف مكالمات المجني عليها يوم الواقعة والذي أثبت أنها أجرت مكالمات خلال الفترة التي ادعت خطفها وحجزها خلالها، كما دفعت بانتفاء أركان الجريمة واستحالة حدوثها وفق تصور الشاكية.

وفي نهاية المطاف، قضت محكمة الجنايات ببراءة المواطن الكويتي ووالدته من تهم تتعلق بخطف وحجز وضرب والاعتداء على طليقته.