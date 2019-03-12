بالفيديو.. الطيار ” الغامدي ” يوضح حقيقة مقطع الطائرة الإثيوبية المنكوبة

الرياض(صدى):

كشف كابتن طيار عبدالله صالح الغامدي، حقيقة مقطع الطائرة الإثيوبية المنكوبة المتداول في ” واتساب ” ووسائل التواصل، نافيًا صحة الفيديو ومؤكدًا أنه ليس للطائرة الإثيوبية.

وأكد ” الغامدي ” : ” ليس كل ما نراه في الواتساب ومواقع التواصل صحيحًا، كما أن المقاطع المصاحبة لطائرة عريضة البدن وليست للطائرة الإثيوبية ” ، وعن طلب توضيح أسباب سقوطها، قال: ” لا يوجد طيار يحترم نفسه ومهنته، يتناول حادثًا لطائرة لا يعلم عنه إلا ما يعلمه من الإعلام! ” .

وأشار الطيار الغامدي إلى أن هناك لجان تحقيق خاصة من الشركة المصنّعة والمشغلة للطائرة للوصول إلى النتائج؛ متسائلًا: ” كيف بعد ذلك نستبق الأحداث؟ ” مؤكدًا أن هذه أقدار الله تمضي على البشر؛ مشددًا على أن مستوى الأمان والسلامة في الطائرات -بإذن الله- عالٍ جدًّا بوجود تقنيات متطورة وكبيرة، مستدركًا: ” لكن البشر يقوم بشيء خارق للمألوف؛ فالطيران لم يخلق للبشر؛ لذلك فأي شيء نقوم به كبشر خارق للمألوف توقّع منه الخطر ” .