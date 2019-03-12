” كراني ” يتوقع حالة اضطراب جوي بالمملكة لمدة 72 ساعة

نايف السالم(صدى):

أوضح خبير الأرصاد حسن كراني؛ أن هناك توقعات بوجود حالة اضطراب جوي تسود أجواء المملكة؛ وذلك نتيجة تحرُّك منخفض جوي حركي من اليونان، بدءًا من الغد ولمدة 72 ساعة.

وعن ذلك، قال ” كراني ” في تصريحات له: ” اضطراب جوي يسود أجواء مملكتنا الحبيبة لـ 72 ساعة؛ وذلك ناتج من تحرك منخفض جوي حركي من أجواء اليونان، ومن ثم تمركزه على وسط المتوسط وشرقه ” .

وتابع: ” بعون الله تحرُّك متسارع لمنخفض جوي حركي من أجواء اليونان لأجواء أواسط المتوسط وشرقه؛ أدّى إلى وجود فوارق حرارية وفوارق في قيم الضغط، وستؤدي تلك الفوارق إلى نشاط ملموس للرياح السطحية على معظم المناطق ” .

أما فيما يتعلق بحالة السماء، توقع ” كراني ” بأن تكون غائمة إلى غائمة جزئياً على الغربية وسواحلها حتى جازان والأجواء الشرقية للمرتفعات الجبلية، مع فرصة لتكوُّن خلايا رعدية ممطرة.