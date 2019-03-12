” قرقاش ” : اليمن لن تستقر إلا بمواجهة الحوثيين
أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي، أن الأولوية في اليمن هي مواجهة ” الحوثيين ” ، مشيرًا إلى أن هناك من يحاول استغلال ذلك لأجل اشعال معركة أو فتنة.
وقال ” قرقاش ” في تصريحات له: ” الأولوية في اليمن الشقيق هي للمواجهة مع الحوثي، فبدون ذلك لن يستقر اليمن ويتأثر سلبًا أمن المنطقة ” .
وتابع: ” أما الساعي لمعركة أو فتنة خارج هذا السياق فدوره محكوم عليه بالفشل، والطريق إلى النجاح هو العمل والتضحية؛ وهو ما أدركته الامارات عبر مساهمتها في التحالف العربي ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 68591 ] نشر منذ 51 دقيقة
صح كلامك 100 % ,,