آخر تغريدات الأمير الراحل فيصل بن بدر ونعي النصر له

نواف السالم(صدى):

أعلن الديوان الملكي، أمس الاثنين، وفاة الأمير فيصل بن بدر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود، حيث ستقام الصلاة على الفقيد بعد صلاة عصر اليوم الثلاثاء في جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

ومن جانبه، أصدر نادي النصر نعيًا في عضو شرف النادي الأمير فيصل بن بدر بن فهد بن سعد آل سعود، في بيان: ” يتقدم رئيس مجلس إدارة نادي النصر الأستاذ سعود بن محمد آل سويلم باسمه ونيابةً عن أعضاء مجلسي الشرف والإدارة وجماهير النادي وكافة منسوبيه بأحر التعازي وصادق المواساة لصاحب السمو الأمير بدر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود وكافة أفراد الأسرة المالكة في وفاة عضو شرف نادي النصر (صاحب السمو الأمير فيصل بن بدر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود).. ” .

ودعا النصر المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان؛ فيما كانت آخر تغريدات الراحل، يوم الجمعة الماضي: ” الحمد الله على الفوز المهم وعقبال الجاي إن شاء الله “، وذلك تعليقاً على فوز النصر على الاتفاق.