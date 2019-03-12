بالصور.. أول ظهور لمازيراتي ليفانتي تروفيو لانش ايديشن في جنيف 2019

جنيف(صدى):

لم تقدم مازيراتي موديلات جديدة فعلاً في معرض جنيف الدولي للسيارات 2019 ولكنها قررت طرح نسخ خاصة من سياراتها على غرار ليفانتي تروفيو V8 لانش ايديشن. وتتوفر السيارة في عدد محدود بواقع 100 نسخة فقط وتعتبر أعلى اصدارات ليفانتي تروفيو وتقدم باللون الازرق الخاص ايموزيون المطفي كما سيمكن الحصول على ألوان أخرى تشمل الأحمر روسو ماجما والاجياللو مودينيسي.

وتتميز السيارة في التصميم الخارجي بفضل مدخلات من ألياف الكربون على الصادمين والأجزاء الجانبية مع غطاء محرك مصمم خصيصاُ لتلك السيارة كما تعتمد السيارة على عجلات 22 بوصة أوريوني تتوفر بلون مطفي أو لامع أسود. كما تأتي الفرامل بألوان فضي أو أصفر أو أزرق أو أصفر.

أما في الداخل, فتتميز السيارة بمقاعد رياضية بفرش راقي جلدي Pieno Fiore مع تطريز مختلف وشعارات تروفيو على مساند الرأس بما يماثل الألوان الخارجية. وتحمل السيارة محرك مستعار من فيراري V8 سعة 3.8 لتر بشاحنين توربينيين بقوة 582 حصان وعزم دوران 730 نيوتن متر وناقل حركة ZF أوتوماتيك من 8 سرعات ونظام دفع كلي ذكي Q4 Intelligent .

ويمكن للسيارة بهذه المواصفات التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في 4.1 ثانية مع سرعة قصوى تصل الي 300 كم في الساعة. كما قدمت مازيراتي في المعرض الكبير موديلات ليفانتي S Q4 GranSport وكواتروبورتي S Q4 دران لوسو بالاضافة الي جران توريزمو MC .